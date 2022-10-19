2022 年 10月 19 日 星期三 , 09:53

托卡耶夫总统向救援人员致以节日祝贺

哈通社/阿斯塔纳/10月19日 – 哈萨克斯坦总统向救援人员致以职业节日的祝贺。

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向全体救援人员致以10月19日——哈萨克斯坦救援人员日的职业节日祝贺。

在总统府发布的贺词中，托卡耶夫总统向全体救援人员致以敬意。

总统指出，救援人员们经常需要冒着生命危险，在极端条件下工作。

- 你们，救援人员们，一直在以高度的责任感，忠诚、勇敢的履行着神圣的职责，捍卫了荣誉。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还表示，救援人员的工作永远值得获得高度的赞赏，因为，通过他们的双手，成千上万的生命在危险中被拯救出来，国家和人民的物质财富和自然资源，得以免受各种危险和威胁。

- 我坚信，今后我们的救援人员们仍将继续以无可挑剔的奉献精神完成其重要使命。祝所有救援人员工作顺利，家庭和谐安宁！- 托卡耶夫总统说。

根据1995年10月19日由哈萨克斯坦总统签发的第2541号总统令，作为在国家遭遇自然和技术原因导致的紧急情况下以及承担民防工作指导工作的中央执行机构，哈萨克斯坦共和国紧急情况委员会正式成立。

这一天也就从此成为了我国救援人员的职业节日。

【编译：木合塔尔·木拉提】