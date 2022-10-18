联合国秘书长：世界在消除贫困方面正在倒退

哈通社/阿斯塔纳/10月18日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯在为«国际消除贫困日»所做的视频致辞中指出，这一国际日是对世界发出的警示：在消除贫困方面世界正在倒退。他呼吁各方采取多层面的行动，努力实现可持续发展目标，将贫困化为历史予以尘封。

1992年12月22日，联合国大会通过决议，正式宣布10月17日为国际消除贫困日。值此纪念该国际日设立30周年之际，古特雷斯坦言，“我们正面临一个残酷的事实：世界正在倒退。”

多重危机交织

他指出，新冠疫情导致数以百万计的人陷入贫困，四年多来，辛苦取得的进展付之东流，不平等现象日益扩大；失业、粮食和能源价格飞涨、全球经济衰退阴影加重，致使各国和家庭的经济状况遭到重创。

古特雷斯同时强调，气候危机与肆虐的冲突交织叠加，正在造成巨大的痛苦，而最贫困的人群遭遇的打击最为沉重。此外，发展中国家正被掏干耗尽，无法获得资源和债务减免，无法投资恢复和增长。

同样值得强调的是，消除一切形式的贫困是《2030年可持续发展议程》17个目标中的第一个。但如今可持续发展目标被置诸度外，愈发遥不可及。

呼吁全球紧急行动

古特雷斯指出，今年国际消除贫困日的主题是“让人人得享尊严成为现实”，这必须成为响亮的口号来紧急集结全球行动。

他呼吁，要投资以人为本的解决方案，从健康和体面工作，到性别平等、社会保护，再到变革粮食和教育体系；要改革在道德上业已破产的全球金融体系，确保所有国家都能获得融资和债务减免。

他还提出，要支持发展中国家摆脱破坏地球的化石燃料，转型至可再生能源和能够创造就业机会的绿色经济；要制止冲突，弥合地缘政治分歧，谋求和平。

古特雷斯最后发出号召，要为实现可持续发展目标行动起来，为所有人创造更加美好的世界。

12亿多维贫困人口

在国际消除贫困日当天，联合国开发计划署也发布了最新的《全球多维贫穷指数》报告。根据该指数测算发现，早在新冠疫情和当前的生活成本危机暴发之前，全球111个发展中国家当中就已有12亿人口处于严重的多维贫困之中，这比通过“家庭人均生活费每天不足1.9美元”的标准所测算的贫困人口几乎高出一倍。

“多维贫穷指数”由联合国开发计划署与英国牛津大学贫困和人类发展项目于2010年共同推出，该指数通过超越收入范畴的变量来全面测算人们在日常生活中的各个方面所经历的贫困，包括教育和卫生服务的获取，以及住房、饮用水、环境卫生和电力等生活标准。

应对多层面贫困问题

报告发现，基于大部分在新冠疫情暴发之前采集的数据，有超过一半的多维贫困人口缺乏电力和清洁的烹饪燃料，大约40%的多维贫困人口则缺乏饮用水和环境卫生，而超过30%的多维贫困人口同时缺乏营养、烹饪燃料、环境卫生和住房。

报告强调，理解这些重复出现的贫困模式及其相互之间的内在联系非常重要，这将有助于制定更有效的战略来综合应对多层面的贫困问题。

地区贫困状况

“多维贫穷指数”还对各地区的贫困状况做出了深入分析。报告指出，83%的多维贫困人口生活在撒哈拉以南非洲（近5.79亿人）和南亚（3.85亿人）。数据同时显示，三分之二的贫困人口生活在中等收入国家，83%的贫困人口生活在农村地区。

报告还说，在消除多维贫困方面，印度尽管在新冠大流行之前取得了令人印象深刻的进展，但现在仍有最多的贫困人口，达到2.29亿。尼日利亚的贫困人口数量次之，达到9700万。

联合国开发计划署署长阿希姆•施泰纳（Achim Steiner）表示，“多维贫穷指数”将为开发署在全球的工作方向提供重要信息。他强调，“开发署正与联合国系统内外的合作伙伴共同努力，以实现到2025年消除1亿多维贫困人口的大胆目标。”



