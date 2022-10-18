2022 年 10月 18 日 星期二 , 21:48

政府总理主持召开总统直属外国投资者理事会临时会议

哈通社/阿斯塔纳/10月18日--据总理府官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫18日主持召开直属总统的外国投资者理事会临时会议。

政府总理表示，当前正在对哈萨克斯坦和外国投资者创造了平等优惠条件。与此同时，为进一步改善商业活动，政府已制定旨在刺激高附加值商品生产的截至2026年的投资政策新概念。

斯马伊洛夫还指出，重新审议财政法规、提高国家财政管理效率、经济脱碳和数字转型等工作将继续推进。

与会者还就投资政策、能源、环保和油气领域项目落实，以及数字化、劳动法、人力资本发展和吸引外国劳动力等问题进行了讨论。

哈萨克斯坦外国投资者理事会主席叶尔兰·多斯莫夫、道达尔能源哈萨克斯坦负责人弗鲁德·尤尼斯、Knauf公司哈萨克斯坦代表迪米特里·普罗普、KPMG公司中亚和哈萨克斯坦管理合伙人萨肯·朱玛谢夫、埃尼集团（Eni）中亚地区负责人卢西亚诺·瓦斯克斯发表了讲话。

政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫、能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫、生态、地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫、劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃、数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛、国家经济部第一副部长提穆尔·加赫斯勒科夫出席了会议。

政府总理总结会议称，将审议投资者们提出的所有问题。

-我们总是对建议持有开放态度。政府尽全力扩大支持措施，其中包括税收措施。我们期待理事会成员根据国际经验就未来合作领域提出更多建议。-斯马伊洛夫说。

【编译：小穆】