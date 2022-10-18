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日本大学研发出能缓解疼痛和不安的机器人
2022 年 10月 18 日 星期二 , 21:22

日本大学研发出能缓解疼痛和不安的机器人

哈通社/东京/10月18日 —— 据共同社报道，日本筑波大学副教授田中文英等人的研究团队17日宣布开发出一款机器人，戴在手上能做出轻柔的回握动作，以缓解注射等造成的疼痛和不安。

为缓解疼痛而轻抚身体在看护和护理一线十分常见，其效果也在研究之中。

田中表示：

-可能产生了与被人轻抚时类似的效果。希望能在繁忙的一线发挥作用。

机器人仅为拳头大小，包裹材料的质地类似毛绒玩具。将其缠绕在手上并握住，内置的气囊会产生反应，让使用者获得被回握的感觉。

研究团队对约70名学生进行了实验，给予其46～47度的热刺激后，检测在使用和不使用机器人的情况下，感受到的疼痛程度以及被认为随着压力水平下降而减少的“催产素”在唾液中的含量。使用机器人的情况下，进一步分成机器人不动、随机动、回握这3种模式进行比较。

结果显示，疼痛的程度无论何种模式下，只要使用了机器人都会下降。催产素含量即便使用了机器人，在它不动或随机动时也不会减少，仅在回握时才会减少。

此外，研究人员还询问了在采血、预防接种、牙科麻醉等伴随疼痛的场景下的不安感，据称实验后的水平较实验前下降。

机器人的昵称是“Reliebo”，结合了意为缓解的英文。该团队今后还将探讨利用增强现实（AR）技术开发出刷手机进行对话等功能。


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