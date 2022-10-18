2022 年 10月 18 日 星期二 , 17:58

特拉斯就减税措施致歉 誓言将继续担任首相

哈通社/阿斯塔纳/10月18日 —— 据中新社消息，当地时间17日，英国首相特拉斯为其引发经济动荡的减税措施道歉，承认“走得太远、太快”。但她誓言将继续担任首相。

据英国广播公司(BBC)报道，英国首相特拉斯在接受采访时表示为她担任首相期间犯下的“错误”道歉，并补充说她已经纠正了这些“错误”。

-我确实想为我所犯的错误承担责任并道歉。-特拉斯说。

-我想采取行动，只是帮助人们解决能源账单问题，解决高税收问题，但我们走得太远、太快了。我任命了一位新财政大臣，并制定了恢复经济稳定的新战略。-她还说。

特拉斯告诉BBC，她为国家利益而行动，并继续致力于实现她的愿景，但它将不得不以“不同的方式”实现。她还透露，她将带领保守党参加下一届大选。

当天，英国新任财政大臣亨特在一份声明表示，在“迷你预算”政策中的“几乎所有”减税措施都被取消了。

据悉，亨特取消了从明年4月起将个人所得税基本税率从20%下调至19%的计划。他说，基本税率将无限期地保持在20%，直到经济环境允许下调为止。

英国广播公司(BBC)经济学编辑称，该声明不同寻常，这或许标志着英国经济史上最大的180度大转弯。该声明应该有助于恢复经济信誉，但这是一个如此大的政治转变，以至于人们怀疑英国政府和保守党是否会支持它，但这位新财政大臣要传达的信息是：别无选择。

9月23日，英国政府宣布该国50年来最大规模减税措施，但却引发市场动荡，饱受外界质疑和批评。BBC称，目前已有五名议员公开要求特拉斯辞职，还有一些人表示，他们认为“她的任期已经到头”。