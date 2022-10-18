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«奶奶的孩子»——哈萨克球员进球后与祖母拥抱庆祝
2022 年 10月 18 日 星期二 , 15:15

«奶奶的孩子»——哈萨克球员进球后与祖母拥抱庆祝

哈通社/阿斯塔纳/10月18日 – 哈萨克斯坦室内足球全国联赛上发生的一幕温馨画面成为了社交媒体热议的话题。

哈萨克斯坦室内足球全国联赛阿斯塔纳队对阵里海队的一场比赛10月17日晚举行。

哈萨克斯坦体育频道Qazspor对这场比赛进行了直播。

比赛中，里海队的球员努尔苏丹·唐阿特吾勒与队友通过精妙的配合，成功的击破了阿斯塔纳队的球门。

在打进一球后，这位年轻的球员却没有和队友们庆祝，而是径直跃上了看台，并拥抱了看台上的一位老奶奶。而老人也开心和疼爱的亲吻他的脸颊，为其表示祝贺。


原来，当天的比赛中，努尔苏丹·唐阿特吾勒的祖母就在现场，为他加油鼓劲，而他也将这一进球作为礼物送给了养育他的祖母。

这一温馨的场面令在场的观众不断欢呼，许多网民也在评论中笑称：«奶奶的孩子当然最爱奶奶了»、«这样的礼物送给奶奶最好不过»、«奶奶的孩子，长得再大，有成绩了也还是要和奶奶撒娇的»。

值得一提的是，哈萨克斯坦有古老的«还子»习俗——长孙交由祖父母抚养，以缓解老人的孤独感。由祖父母抚养长大的孩子常会被成为“爷爷奶奶的孩子”。哈萨克斯坦著名歌手迪玛希就是如此。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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