哈萨克斯坦正在加强对家暴行为的打击力度

哈通社/阿斯塔纳/10月18日 – 在10月18日召开的政府例行工作会议上，内务部部长玛拉特•阿赫梅特詹诺夫就当前围绕预防和打击家庭暴力行为开展的一系列政策情况等进行了介绍。

内务部长在会上报告称，2022年年初至今，哈萨克斯坦警方共收到有关家庭暴力行为的报警电话10万多次，发出针对家暴行为实施者的行政文书共3.5万份，其中有1万余人经法院审理后被收押。

另有7 500名家庭暴力行为实施者因违反法庭限制令而受处罚。

今年年初至今，警方为7 500多名因家暴行为而遭遇困难的女性提供了协助，将她们安置在临时危机处置中心。其中，约2 000名女性获得了长期住所。

根据哈萨克斯坦总统的相关指示，为进一步加强针对家庭暴力行为的预防和打击工作，内务部今年制定了以下方向的政策：

1. 将家暴行为犯罪立案登记的性质要求从«受害人申诉»性质转变为«证据揭示»性质。这将允许警方在没有受害人申请的情况下启动行政程序。

2. 提高施暴者与受害人之间达成调解的许可标准。进入庭审阶段后，家暴行为实施者只有一次与受害者达成调解的机会，即初犯则允许进行调解，如属于第二次或多次实施家暴，则不允许进行调解。

3. 涉及家暴行为的违法行为，将加大处罚力度。因家暴而被收押的施暴者将面临更长的拘押期限。

4. «警告»处罚今后将被«社会服务»处罚替换。

5. 在《刑法典》中将«与有家庭和家庭关系的人有关的»限定内容加入常见罪行条目。

【编译：木合塔尔·木拉提】