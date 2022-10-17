2022 年 10月 17 日 星期一 , 14:45

亚信秘书长：亚信若转型为国际组织 或将更名

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 -- 亚洲相互协作与信任措施会议秘书长海拉特·萨热拜表示，若该会议转变为国际性组织，则其名称也将有可能随之发生变化。

海拉特·萨热拜17日在阿斯塔纳举行的新闻发布会上表示，亚信将会实现向国际性组织的转型是一个必然。

- 所有的成员国都已经对此表达的支持，并签署了声明。不过其名称将会如何？例如，我们拥有联合国的观察员地位。或许，在亚信框架下将会建立一个合作的新机制。这些都指向了组织之间的差异。不过，重要的是，所有人都对转型的决定感到满意。这是其一。第二点，所有人都承认，要将我们之间的合作提升到一个新的层面。- 萨热拜说。

萨热拜表示，如果亚信实现了向国际组织的转型，他认为保持现有的名称可能会比较好。

- 我只说我的个人意见，我不能代表其他人。我倾向于保留当前的名称。因为，这是一个已经众所周知，并国际社会所接受的名称。总之，关于名称变更的问题将在今后得到讨论。- 他说。

根据此前报道，亚洲相互协作与信任措施会议第六届峰会2022年10月12日至13日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。

峰会通过了《关于亚信升级的阿斯塔纳声明》《亚信成员国领导人关于信息安全领域合作的声明》《亚信落实<联合国全球反恐战略>行动计划》等成果文件。各国一致同意设立亚信基金，支持哈萨克斯坦继续担任亚信主席国至2024年。

托卡耶夫总统在峰会上致辞说，在担任亚信主席国期间，哈萨克斯坦积极促进亚信框架内各领域合作，致力于将亚信转型升级成国际组织。

在本次峰会期间，亚信正式吸纳科威特为第28个成员国，并同欧亚经济委员会签署谅解备忘录，使其成为亚信的第6个伙伴组织。

【编译：木合塔尔·木拉提】