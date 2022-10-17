托卡耶夫总统接见总统直属人权委员主席罗戈夫

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 – 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统17日在总统府接见了直属总统的人权委员会主席伊戈尔·罗戈夫。

据总统府新闻局消息，伊戈尔·罗戈夫向总统就人权委员会的相关工作情况进行了介绍。

伊戈尔·罗戈夫表示，委员会对国家机关在人权保护领域的工作开展内容进行了审议，并针对在执法部门和专门机构的工作中防止酷刑行为的发生问题进行了讨论。

托卡耶夫总统指出，保护人权是哈萨克斯坦国家政策的重要组成部分。他强调，根据哈萨克斯坦宪法，人的生命是最重要的。

期间，伊戈尔·罗戈夫还向总统介绍了欧洲理事会下属的法治民主委员会（又称威尼斯委员会）的工作情况。伊戈尔·罗戈夫是该机构中代表哈萨克斯坦的成员，也是其监察员机构小组委员会主席。

托卡耶夫总统表示，威尼斯委员会关于提高检察院地位的建议，在哈萨克斯坦的宪法修正案中得到了重视，并指出，这进一步加强了在人权领域的监督，以及对人民需求的相应速度。

伊戈尔·罗戈夫表示，威尼斯委员会对哈萨克斯坦正在实施的一系列司法和政治改革予以了高度评价。

威尼斯委员会、马吉利斯（议会下院）和司法部正计划在10月份举行会议，就宪法性法案《哈萨克斯坦共和国人权专员》法进行讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】