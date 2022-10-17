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    哈萨克斯坦借助智能技术提升地震早期预警能力

    2022 年 10月 17 日 星期一 , 12:32

    哈通社/加里宁格勒/10月17日—哈萨克斯坦、白俄罗斯和俄罗斯紧急情况部门日前在加里宁格勒举行联席会议，发布《21世纪数字地震学》概念方案。

    由于自然和生态环境多样性，哈萨克斯坦境内易发自然灾害。其一便是地震。全球经验表明，破坏性地震会带来广泛次生灾害，如滑坡、泥石流、火灾、流行病。

    为完善哈萨克斯坦地震预警系统能力建设，哈萨克斯坦紧急情况部制定了《提升地震安全保障工作效率综合措施（2021-2023）》路线图。

    根据全球经验，现代地震学已经离不开数字技术。为此，哈萨克斯坦紧急情况部与地震学研究所实施联合项目，加紧推进该领域数字化进程。

    据紧急情况部应急预防部门负责人鲁斯滕别克·阿姆林介绍，哈萨克斯坦将成立机构间危机中心，并推出地震学领域应用数字项目，它将包括：

    -无人地震监测站建设；

    -提升地震学研究所数据中心收集和处理地震数据能力;

    -建立全国跨区数字预警系统；

    -建立所有类型地震威胁数字模型；

    -成立机构间危机中心，以实现主动关闭关键设施。

    此外，将推出数字地震学国际技术中心项目，包括：

    -二十世纪地震知识积累基础上建立全新数据中心；

    -实现从二十世纪传统技术向数字技术过度；

    -促进基于数字地震数据的新科学方法的开发应用。

    【编译：阿遥】
    信息技术 紧急情况 科技 地震
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