2022 年 10月 17 日 星期一 , 12:32

哈萨克斯坦借助智能技术提升地震早期预警能力

哈通社/加里宁格勒/10月17日—哈萨克斯坦、白俄罗斯和俄罗斯紧急情况部门日前在加里宁格勒举行联席会议，发布《21世纪数字地震学》概念方案。

由于自然和生态环境多样性，哈萨克斯坦境内易发自然灾害。其一便是地震。全球经验表明，破坏性地震会带来广泛次生灾害，如滑坡、泥石流、火灾、流行病。

为完善哈萨克斯坦地震预警系统能力建设，哈萨克斯坦紧急情况部制定了《提升地震安全保障工作效率综合措施（2021-2023）》路线图。

根据全球经验，现代地震学已经离不开数字技术。为此，哈萨克斯坦紧急情况部与地震学研究所实施联合项目，加紧推进该领域数字化进程。

据紧急情况部应急预防部门负责人鲁斯滕别克·阿姆林介绍，哈萨克斯坦将成立机构间危机中心，并推出地震学领域应用数字项目，它将包括：

-无人地震监测站建设；

-提升地震学研究所数据中心收集和处理地震数据能力;

-建立全国跨区数字预警系统；

-建立所有类型地震威胁数字模型；

-成立机构间危机中心，以实现主动关闭关键设施。

此外，将推出数字地震学国际技术中心项目，包括：

-二十世纪地震知识积累基础上建立全新数据中心；

-实现从二十世纪传统技术向数字技术过度；

-促进基于数字地震数据的新科学方法的开发应用。

【编译：阿遥】