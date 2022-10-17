2022 年 10月 17 日 星期一 , 10:34

迪玛希的歌声 已在南极上空唱响

哈通社/阿斯塔纳/10月17日 – 专门为哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮及其忠实的歌迷们服务的音乐广播电台La Era Dimash，成为了南极科考队员们的最爱。

La Era Dimash的缔造者表示，最初创立这个电台的初衷，就是希望能够将迪玛希的动人歌声，传递到世界的各个角落。

电台的负责人保拉·普罗菲塔说：

- 第一次开始进行直播是，我们感受到了某种特殊的幸福感。现在，La Era Dimash电台的听众不断增加，两年间电台覆盖的国家数量达到了96个。其中有些过去从没听过迪玛希的歌声。

这个电台最新的听众，来自人迹罕至的南极。

2022年10月11日，位于南极洲希望海湾的阿根廷埃斯佩兰萨基地（又称希望基地）的LRA36新闻广播站工作人员们，接受了La Era Dimash电台的访问，并分享了非常有趣的故事。

LRA36新闻广播站的四位工作人员是：克劳迪娅·阿尔巴拉辛、玛丽亚·尤金妮亚·罗德里格斯、罗米娜·扎巴尔扎以及玛丽拉·丘尔金娜。

四位姑娘分享了自己在南极科考基地内的生活。

据她们介绍，埃斯佩兰萨基地虽然远离人烟，生活条件相对艰苦，但这里的生活依然充满了乐趣。而随着La Era Dimash音乐电台的开通，伴随着哈萨克斯坦歌手天籁般的歌声，这些姑娘们的工作和生活变得更加丰富多彩。

- 当首次听到迪玛希的歌声时，我们完全被震撼了。他的歌曲非常美妙，是天赐的才能！- 姑娘们说。

埃斯佩兰萨基地，是阿根廷在南极半岛最北端特里尼蒂半岛的霍普湾设置的观测和科研考察站。它是南极洲仅有的两个平民定居点之一，成立于1953年，总人口55人。

【编译：木合塔尔·木拉提】