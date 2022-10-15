2022 年 10月 15 日 星期六 , 14:43

托卡耶夫同土库曼斯坦总统举行大范围会谈

哈通社/阿斯塔纳/10月15日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特托卡耶夫15日在总统府与正在对我国进行国事访问的土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫举行了大范围会谈。

托卡耶夫总统欢迎别尔德穆哈梅多夫和土库曼斯坦代表团的到访，并指出了哈方高度重视两国之间的传统友谊关系。

-您的访问具有历史意义，对哈萨克斯坦来说也是重要的事件。因为，我们就双边合作关系发展热点问题进行了讨论。我感谢您对议程上所有问题的积极态度。我高度评价您对双边合作前景的观点。-他说。

托卡耶夫指出，别尔德穆哈梅多夫对阿斯塔纳进行的首次国事访问恰逢两国建交30周年具有象征性意义。总统表示，两国在基于数百年友谊、睦邻友好、共同文化和历史价值观，建立了牢固、和谐的合作关系，并成为国家间伙伴关系的典范。

此外，哈萨克斯坦总统向土库曼斯坦前总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫致以了热情的问候。

会谈中，双方就经贸合作问题进行了讨论，并就通过共同努力，将双边贸易额提升至10亿美元问题达成了共识。 土库曼斯坦总统就哈方的热情接待表示了感谢。

-我想向您转达土库曼斯坦议会人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫的热情问候。尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒，今年是土库曼斯坦和哈萨克斯坦建立外交关系的30周年。这些年里，两国关系在广泛的方向上取得了成功的发展。我想借此机会，再次向您祝贺这一重要的日期。-别尔德穆哈梅多夫说。

此外，土库曼斯坦总统表示对双边合作关系发展水平感到满意。

-我对哈萨克斯坦的首次国事访问是两国合作关系的重要事件，其主要目的是进一步加强战略合作所有领域的合作。与此同时，要根据当前的局势和发展进程，确定中亚地区和国际舞台上国家间合作的具体方向。我相信土哈政治对话和经贸伙伴关系的内容和方向应该是全面的，基于商定的战略和行动的协调，首先是符合两国人民和国家的长远利益。当前，两国之间的合作关系得到了高速发展。-他说。

大范围会谈中，双方就两国合作关系主要问题进行了深入讨论，并确定了双边未来合作主要方向。

根据会谈结果，两国代表团签署了14项重要文件。

【编译：小穆】