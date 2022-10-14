2022 年 10月 14 日 星期五 , 20:41

普京：俄方愿为恢复中亚联合能源体系提供切实帮助

哈通社/阿斯塔纳/10月14日 —— 俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京14日在阿斯塔纳召开的“中亚-俄罗斯”峰会上谈及俄罗斯和中亚国家主要发展方向。

普京表示，俄方愿为恢复中亚联合能源体系提供切实帮助。

-这无疑将增加该地区所有国家的能源安全。俄罗斯与中亚国家之间的能源安全领域合作不断加强。俄罗斯是中亚国家经济的主要投资者。为防止西方公司和运营商不必要的参与，已启动了重组和重新规范金融结算机制。-他说。

俄罗斯总统表示，直接投资总额约为50亿美元。

-在扩大石油运输路线、共同开发里海能源资源、供应廉价和清洁燃气发动机燃料领域前景广阔。建设和扩建管道，增加煤炭贸易和向亚洲市场供应也很重要。-他说。

普京还表示，俄罗斯和中亚国家应与阿富汗现政府开展合作。

-我们支持与塔利班领导人开展必要的沟通。避免阿富汗再次发生内战符合我们的利益。面对经济衰退，塔利班政府被迫允许阿富汗以某种形式的传统赚钱方式。众所周知，这也包括毒品交易。-他说。

俄罗斯总统表示，迫于外国特勤的压力，塔利班对在北方建设的恐怖基地视而不见。

-当然，我们要与阿富汗当前的政府开展合作。这是仔细分析和协调我们在这个方向上的联合工作的基础。-普京说。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日在阿斯塔纳主持召开了“中亚-俄罗斯”首次峰会。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫和乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫出席了会议。

【编译：小穆】