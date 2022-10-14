2022 年 10月 14 日 星期五 , 20:13

托卡耶夫总统出席“中亚-俄罗斯”峰会

哈通社/阿斯塔纳/10月14日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日在阿斯塔纳主持召开了“中亚-俄罗斯”首次峰会。

哈萨克斯坦总统指出，维护整个边境地区的稳定和加强安全是当前最重要的任务。他同时表示，共同打击恐怖主义、极端主义、非法贩运武器和毒品，以及合作应对各种混合威胁等问题十分紧迫。

-峰会旨在促进该领域的协商。我相信此次会谈将有助于进一步扩大各国之间的经贸、特别是投资合作、生产和交通过境运输领域合作。与俄罗斯联邦一起，我们可以充分发挥区域经济合作的潜力。保持各国之间高水平的人文交流是议程最重要的问题。-托卡耶夫说。

托卡耶夫表示，在中亚国家的共同努力下，贸易额不仅恢复到疫情前水平，而且显着提高。去年，该地区贸易量增长34%，超过60亿美元。

哈萨克斯坦总统表示，相信此次会谈达成的共识将巩固六方合作的基础。为此，托卡耶夫从主要方面表达了他对进一步发展合作的看法。

-第一是安全。在维护我们共同历史的同时，我们必须为我们各国人民的利益建设我们共同的未来。各国的稳定与安全直接关系到整个地区的发展。我们需要以国家和人民的最终利益为导向，制定有效的方法来预防和及时应对新的威胁。-他说。

托卡耶夫总统认为，当前的相互行动机制需要系统性的改进。他表示，试图破坏地区局势的稳定，以及使用混合和信息技术来升级冲突就是一个明显的例子。为此。已向各国安全会议机构建议制定预防措施机制。在这方面，需要着重关注信息交流和提前预测威胁。

哈萨克斯坦总统认为，要特别关注阿富汗局势，它对我们国家的威胁还没有消除。总统表示，导致不稳定的另一个因素是地区各国之间的边界问题没有解决。

-边境争议问题，必须在世代结成的情谊、互信和睦邻友好的基础上，严格的遵照国际法和联合国宪章的原则，通过和平的方式解决。我认为，建立区域分析平台有助于解决该问题。-他说。

托卡耶夫指出，经济是第二个维度。他还向与会者提出，发展和采用中亚国家与俄罗斯经济合作的新模式。他表示，有必要特别注意支持中小企业的措施，以及在能源、工业、运输物流和农业领域开展联合项目。

-消除贸易壁垒和避免保护主义措施至关重要。我们要为促进区域内贸易发展共同努力。在这方面，需要重视要改善贸易结构和扩大贸易清单。当前，由于我们生产的发展，我们可以在互惠互利的基础上交换多种产品。进出口业务分析表明，这个方向有很多机遇。-总统说。

托卡耶夫总统表示，哈方愿意在数字化领域开展积极合作和交流经验。

总统表示，交通和过境运输是第三个维度。他指出，传统物流链中断的情况下，区域各国应充分利用运输和过境潜力。

国家元首认为，预防信息空间中的负面现象在当今世界变得越来越重要。

-在数字技术、社交网络和通讯应用快速发展的背景下，任何不恰当的话语都可能会引起仇恨和种族间的敌意，尤其是在年轻人中。这也将导致多年来旨在加强社会团结与和谐的努力付诸东流。为避免冲突和混乱，我们的分支机构和社会团体要建立密切的合作关系，积极开展说明工作。很大程度上，这取决于我们政治家的政治责任。很遗憾的是，在某些国家，有时会出现针对国家元首的无理挑衅性言论。当然，这会破坏我们的合作。-他说。

最后，哈萨克斯坦总统表示相信会议成果将通过相互友好和睦邻，以及战略合作框架下实现建立一个强大而繁荣国家的共同目标。

据悉，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫和乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫出席会议，并发表了讲话。

【编译：小穆】