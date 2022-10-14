托卡耶夫总统出席独联体国家元首理事会会议

哈通社/阿斯塔纳/10月14日 – 独联体国家元首理事会会议大范围会谈10月14日在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的主持下，在首都阿斯塔纳召开。

阿塞拜疆共和国总统伊利哈姆·阿利耶夫、亚美尼亚共和国总理尼科尔·帕希尼扬、白俄罗斯共和国总统亚历山大·卢卡申科、吉尔吉斯斯坦共和国总统萨德尔·扎帕罗夫、俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京、塔吉克斯坦共和国总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统塞尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、独联体执行委员会主席谢尔盖·列别杰夫和俄罗斯联邦委员会主席瓦伦蒂娜·马特维延科出席会议。

托卡耶夫总统在发言中指出，今天的峰会是自COVID-19大流行以来，独联体所有成员国国家元首首次以线下形式出席的活动。

- 在之前的小范围会谈当中，我们们就进一步合作的最紧迫问题进行了建设性的讨论，并概述了独联体发展的主要优先事项。我想指出，这是独联体在 COVID-19 之后，首次所有元首以面对面形式参加的峰会。总之，与诸位在我国首都再次重聚，是一件令人高兴的事情。- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

各国元首同意立即启动正式文件签署程序。

- 在签署相关的必要文件的同时，我想宣布，根据小范围会谈中的讨论结果，我们决定将独联体执行秘书这一职务变更为独联体秘书长。这是根据我的建议提出的。在昨天的亚信会议上，我们决定将亚信执行秘书一职改为秘书长。此前，上合组织秘书一职也被更名为秘书长。这种变更对于提高行政长官的地位具有重要性。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在总结中表示，此次峰会成果显著。

- 文件的签署仪式已经结束。我们有理由认为，此次会议是富有成效的。在我看来，除了签署各项文件以外，会议期间，各方围绕独联体内部广泛的多领域合作以及共同关心的国际议程，进行了非常有益的交流互动。此次峰会上提出的建设性建议，以及通过的文件，无疑将有助于进一步发展和改善独联体空间内的合作。这些，均符合我们的共同目标。最后，我要向独联体执委会工作人员、我们的专业人士们，以及所有参与筹备组织此次峰会的独联体机构表示感谢。- 托卡耶夫总统说。

会上，独联体秘书长谢尔盖·列别杰夫、俄罗斯联邦委员会主席瓦伦蒂娜·马特维延科也发表了讲话。

独联体国家元首理事会主席、哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在会上对国际广播电视公司«Mir»的主席拉迪克·巴特尔申进行了表彰，授予后者独联体奖状。

会议最后，独联体成员国各国元首签署了关于发展文化领域合作的声明，并通过了旨在推动独联体合作发展的一系列文件。





【编译：木合塔尔·木拉提】



