2022 年 10月 14 日 星期五 , 15:54

外交部长：哈萨克斯坦将独联体形式的合作视为外交政策的优先方向

哈通社/阿斯塔纳/10月14日 —— 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德14日在独联体峰会结束后的新闻发布会上表示，深化独联体形式的合作哈萨克斯坦外交政策的优先事项之一。

特列吾别尔德表示，哈萨克斯坦在担任轮值主席国框架下在阿斯塔纳成功召开了此次独联体峰会。

-我国在该组织框架下的合作发展方式是众所周知。哈萨克斯坦将深化独联体形式的合作视为其外交政策的优先事项之一。值得一提的是，哈萨克斯坦是本组织的创始国之一。1991年12月21日，独立国家联合体工作目标和原则在阿拉木图市通过和批准。-他说。

哈萨克斯坦外长指出，30年后，独联体已成为在相互理解和考虑彼此利益的原则基础上一个确保参与国逐步发展的国际结构。

-这些年里的共同努力下，独联体建立​​了高效的合作机制，形成了强有力的监管和法律框架，在各个合作领域都形成了独特的经验。峰会期间，各国元首再次重申了对这个组织的需要，并指出了加强多边合作和提高独联体工作的有效性的重要性。-他说。

据悉，托卡耶夫总统14日在阿斯塔纳主持召开独联体国家元首理事会小范围会谈和大范围会谈。

【编译：小穆】