联合国呼吁投资建设灾害预警系统

哈通社/阿斯塔纳/10月14日 -- 联合国秘书长古特雷斯13日在为«国际减少灾害风险日»所作的致辞中呼吁，所有国家应投资建设预警系统，并为能力不足的国家提供支持。他还强调，事实证明，预警系统，以及预警之后的行动能力，是救命之举。

每年的10月13日是由联合国大会决议确定的«国际减少灾害风险日»。今年，这一国际日聚焦于实现2015年通过的《仙台框架》的目标G，即«到2030年大幅增加人民获得和利用多灾种早期预警系统以及灾害风险信息和评估结果的几率»。

气候灾害影响巨大

古特雷斯在视频致辞中指出，气候灾害正在给各国和经济体造成前所未有的伤害。人类有半数已身处危险地带，因气候灾害流离失所的人数，是战争造成的三倍之多。

他同时坦言，当前，世界没能投资保护前线人员的生命和生计。对造成气候危机责任最小的人，却在付出最大的代价。人们需要获得充分的警示，以防备极端天气事件。

发展中国家的缺口

联合国减少灾害风险办公室与世界气象组织今天联合发布的报告显示，至今全球仍有半数的国家未能获得多灾种早期预警系统的保护，处于遭受气候变化影响第一线的发展中国家的情况更加糟糕。

报告指出，只有不到一半的最不发达国家和三分之一的小岛屿发展中国家拥有多灾种早期预警系统；在非洲，预警系统也仅覆盖了四成人口。

预警全民覆盖行动计划

为此，古特雷斯在今年3月就已宣布，«联合国将带头采取新的行动，以确保地球上每个人在五年内得到早期预警系统的保护。» 此番，他进一步表示，将在下月于埃及举行的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方会议上启动具体的行动计划。

他还敦促所有政府、国际金融机构和民间社会支持这项计划，以确保在未来五年内实现预警全民覆盖。

拯救生命和财产

联合国减少灾害风险办公室主任兼负责减少灾害风险问题秘书长特别代表水鸟真美（Mami Mizutori）表示，«就在编写这份报告之时，巴基斯坦正在应对该国有记录以来最严重的气候灾难，近1700人因此丧生。尽管发生了大量的人员伤亡，但如果没有早期预警系统的话，死亡人数可能还会高出许多。»

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯（Petteri Taalas）也指出，«早期预警系统是一项行之有效的气候适应措施，可以挽救生命和财产损失。我们需要确保早期预警能够覆盖最脆弱的群体，并将其转化为早期行动。»

全要素投资

为此，这份联合报告建议，要对早期预警系统的所有要素进行投资，尤其是要增强风险知识，以便更好地规划预警系统，同时提升处于风险中的社区的能力建设，使这些社区能够采取早期行动。

报告还建议，要进行投资，加强数据和技术的获取，以改善危险监测、警报传播和进展跟踪。