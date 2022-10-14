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2022 年 10月 14 日 星期五 , 09:39
独联体国家元首理事会会议今日在阿斯塔纳举行
哈通社/阿斯塔纳/10月14日--据总统府新闻局消息，独联体国家元首理事会会议将于今天在阿斯塔纳举行。
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