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独联体国家元首理事会会议今日在阿斯塔纳举行
2022 年 10月 14 日 星期五 , 09:39

独联体国家元首理事会会议今日在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/10月14日--据总统府新闻局消息，独联体国家元首理事会会议将于今天在阿斯塔纳举行。



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