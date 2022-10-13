联合国报告：能源须成为气候行动计划的优先事项

哈通社/阿斯塔纳/10月13日 —— 据联合国新闻处消息，联合国专门机构世界气象组织（WMO）在日前发布的《2022年气候服务状况》报告中指出，到2030年，清洁能源电力供应必须翻倍才能限制全球温度上升。否则，气候变化带来的危害就可能损害全球能源安全，乃至危及可再生能源供应。

《2022年气候服务状况》报告侧重于能源问题，汇集了由26个不同机构提供的信息，其中也有私营部门和许多民间社会组织的贡献。

能源安全与气候变化相互交织

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯表示，能源部门是全球约四分之三温室气体排放量的来源，人类想要在21世纪蓬勃发展，很重要的一点就是发展太阳能、风能和水力发电等清洁的发电形式，同时还要提高能效。

塔拉斯指出，“我们的目标是到2050年实现净零排放，但只有在未来八年内翻倍供应低排放电力，才能够达到这一目标。”

而与此同时，气候变化对能源系统产生的影响正在日益增长。报告强调，极端天气的增加和缺水情况的加剧直接影响着燃料供应、能源生产以及当前和未来能源基础设施的实际复原力。

2022年1月，阿根廷布宜诺斯艾利斯遭遇了历史性热浪，导致大规模停电，约70万人受到影响。2020年11月，俄罗斯远东地区发生冻雨，使电线覆冰，成千上万的家庭停电数日。

水资源稀缺

报告还指出，2020年，全球来自热能、核能和水力发电系统的电力，有87%直接依靠可用水量。然而，以淡水冷却的火电厂与核电站当中分别有33%和15%处在高度缺水的地区，约26%的现有水电大坝和23%的拟建大坝也位于目前具有中等至很高缺水风险的流域内。

需大幅提升可再生能源投资

为此，报告提出，气候行动计划必须将能源列为优先事项，到2050年对可再生能源的投资需要增加两倍。

数据显示，2019年到2020年，大部分可再生能源投资都发生在东亚和太平洋地区（主要是中国和日本），随后是在西欧和北美。在获取清洁能源资金方面，发展中国家的代表性不足。

2019年，流向发展中国家支持清洁能源和实现可持续发展目标7（经济适用的清洁能源）的国际公共资金连续第二年减少，降至109亿美元。这一支持水平比2010年到2019年的平均值减少了25%。

报告还警告，目前各国的减排距2030年所需的减排量仍有70%的缺口，对可再生能源的承诺还不到所需水平的一半。在这样的情况下，可持续发展目标7规定的到2030年“确保人人获得可负担、可靠和可持续的现代能源”的目标极有可能无法实现。

非洲可成为可再生能源的主要角色

报告特别指出，非洲已在直面气候变化的严重影响，包括大面积干旱，尽管非洲对这一问题应负的责任最小。不过，清洁技术成本下降为非洲的未来带来了新的希望，非洲极有可能帮助缩小可再生能源需求方面的差距。

实现非洲的能源和气候目标意味着现今十年的能源投资要翻一番以上，并大幅提升适应能力。过去二十年，只有2%的清洁能源投资于非洲。要使所有非洲人获得现代能源需要每年投资250亿美元，约占当今全球能源投资的1%。

气候服务提供可靠信息

报告同时强调，可再生能源系统是天气和气候依赖型系统，因此向清洁能源过渡需要完善气候信息和服务，为选址和运行、维护和管理方面提供决策支持。

报告指出，气候服务的定义是制作并提供相关、可信和可用的气候信息。能源行业具有丰富的天气服务使用经验，但仍需要做更多工作，将气候信息纳入其决策，以提高能源系统对气候相关冲击的复原力并提高能源效率。