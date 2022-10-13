托卡耶夫：阿塞拜疆是我们的同盟和战略伙伴

哈通社/阿斯塔纳/10月13日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日会见阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。
托卡耶夫总统在会谈中指出，近期他对巴库进行的访问将哈萨克斯坦-阿塞拜疆合作关系提升了新的水平。
- 感谢您来到我国，出席峰会。我想再次感谢您在访问巴库期间的热情接待。我们进行了富有成效的会谈，并引起了外国政治和经济团体的关注。我们将阿塞拜疆视为同盟和战略伙伴，并始终遵循这一方向。-他说。
两国总统指出，已向政府下达了具体指示，以有效落实双方达成的共识。
-阿塞拜疆不仅在其地区，而且在更广泛的地理范围内都发挥着重要作用。“中间走廊”的发展是当前重要议程。我们也希望继续推进该领域的工作。-托卡耶夫说。
与此同时，两国领导人高度评价了双边人文领域相互协作，其中包括有效落实促进两国历史和文化价值观的联合项目。
阿塞拜疆总统感谢托卡耶夫邀请他出席亚信峰会和热情接待。
- 很高兴再次来到兄弟国家哈萨克斯坦。与此同时，我就峰会的成功举办表示祝贺。这充分展现哈萨克斯坦在国际舞台的作用和声誉很高。首先，很感谢您对盖达尔·阿利耶夫的尊重。您的访问以来，我们取得了有效的成果。-阿利耶夫说。
最后，两国元首就双边合作主要方向和国际议程重要问题深入交换了意见。
【编译：小穆】