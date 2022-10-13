托卡耶夫总统主持召开第六届亚信峰会

哈通社/阿斯塔纳/10月13日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日主持召开亚洲相互协作与信任措施会议第六届峰会。

托卡耶夫总统在致辞中，向与会的各国领导人表示感谢。总统指出，今年是亚洲相互协作与信任措施会议成立的第三十周年。在这三十年间，亚信已经发展成为了一个具有国际影响力的多边合作平台和现代外交机制。

总统向新近成为亚信成员国的科威特表示了欢迎和祝贺。

托卡耶夫总统在讲话中，特别关注了当前的国际地缘政治局势。

- 今天，我们正生活在一个前所未有的地缘政治风暴和日益严重的全球经济危机当中。我们将这种情况称之为《全球功能障碍》。自2019年上届亚信峰会以来，国际社会经历了严峻考验，其负面后果继续影响全球发展。我认为，我们面临的一项特别重要的任务是在新出现的前所未有的威胁面前实现国际关系的稳定，在这方面，重振多边机制并恢复公开对话至关重要。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫指出，亚洲为人类文明的发展做出了巨大贡献。数千年来，亚洲地区国家一直是人类文明社会、文化和技术进步的主要推动力。

- 关于21世纪将是属于亚洲的世纪的语言，如今已经成为了现实。以名义 GDP 和购买力水平而言，亚洲早已成为世界公认的经济领导者。亚洲拥有丰富的人力和自然资源，全球 30 个最大城市中的 21 个属于亚洲。到 2030 年，预计全球中产阶级消费增长预计将达到 30 万亿美元，而其中来自西方经济体的数额将只有不过 1 万亿美元。不过，亚洲本身的未来取决于我们加强文化、传统和世界观之间对话的集体意愿。我相信亚信发展所采取的措施与这一目标是一致的。- 托卡耶夫总统说。

总统表示，作为这一组织的主席国，哈萨克斯坦将促进亚信框架内的各领域合作列为了自己的一项重要任务。就在2021年，亚信对《亚信信任措施目录》进行了修订。其内容包括了合作的优先领域，如流行病学、医疗保健和药品、信息和通信安全等。

- 亚信智库论坛将成为亚洲各国专家和专家交流经验和思想、实施联合研究项目的通用平台。今年在阿斯塔纳举行了第五届亚信实业家委员会、商业论坛，以及亚信青年委员会会议。今天我们还将成立亚信基金，该基金的目标是建立一个特殊的机制，为选择亚信项目及确保其有效落实筹集资金。此外，亚信会议的观察员和合作伙伴的数量也在增加。土库曼斯坦将以观察员身份加入亚信。欧亚经济联盟和东南亚国家联盟（东盟）也将于亚信建立合作关系。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，哈萨克斯坦在担任主席国期间，设立了相关的优先事项，旨在将亚信转变为一个成熟的国际组织。

- 作为区域政治对话平台，亚信的成熟度和有效性，将是其实现进一步转型的起点。实际上，成员国之间均已在原则上认同亚信已经是一个实质性的、正在发挥作用的组织。我想强调指出，我们不是在创建一个新的组织，而是在迈向制度发展的新阶段。提高亚信的地位将加强亚洲在世界事务中的作用，并将成员国的互动提升到一个新的水平。 - 托卡耶夫总统说。

随后，托卡耶夫总统感谢成员国在哈萨克斯坦申请2022~2024年轮值主席国时提供的支持。国家元首指出，哈萨克斯坦为自己设定的严肃的任务目标，并相信将会得到各个成员国的紧密合作和支持。

- 首先，经济层面。我认为组建亚信常设通信委员会的决定是及时的。全球供应链的中断迫使我们以新的角度重新审视如何建设高效的过境和运输走廊。 方便和负担得起的货物运输方式是我们经济可持续增长的重要因素，因此通过开发多元化的通信和货物运输路线，重点实现中转和运输潜力非常重要。-托卡耶夫总统说。

总统认为，有必要将亚信金融峰会转变为一个常设的工作平台，并指出中国的这一倡议对振兴亚信成员国在金融领域的合作具有重要的意义。他表示，这一转变将有助于经济复苏、可持续和包容性发展，并为亚信框架内的区域和次区域金融合作创造有利条件。

国家元首在讲话中还高度关注了环保方面的问题。

- 气候变化导致自然灾害正变得越来越不可预测和灾难性。2021 年，它们影响了亚洲 5700 万人。到 2050 年，此类自然灾害对亚洲经济体造成的损失可能高达 GDP 的 26%。巴基斯坦最近发生的严重洪灾，已经造成了大规模的人道主义灾难。在这个困难时刻，我们再次的证明了自己与巴基斯坦人民和政府同在。气候危机可能引发军事冲突，并导致大规模和不受控制的移民潮。经济脱碳问题与亚洲极为相关。为了解决这个问题，需要以前所未有的数量进行投资。埃及将在一个月内主办 COP27 气候会议。我还提议2024年在阿斯塔纳召开亚信国家环境问题高级别会议。本次会议成果可作为亚信生态领域合作理事会成立的基础。 - 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，亚信需要一个真正有效的机制来确保粮食安全。

- 虽然当今世界三分之一的农产品来自亚洲，但这一领域的脆弱性仍未消失。我们应该制定一个统一的标准，来对重要的产品进行评估，并在亚信成员国之间为此类货物创建«绿色走廊»。总部设在阿斯塔纳的伊斯兰食品安全组织与亚信之间有何良好的合作前景。考虑到我们各国的农业潜力，可以采取措施为有需要的国家提供粮食和化肥。

托卡耶夫总统还指出，对人的能力、人力资源的保护和开发，是另一个需要高度关注的事项。

- 亚信青年委员会会议于今年7月在阿斯塔纳的顺利召开，表明这一方向上有着广阔的合作前景。因此，我建议于2024年在阿斯塔纳举行由青年委员会支持的亚信成员国志愿者运动领导人会晤。此外，建立亚信成员国旗舰大学间的伙伴关系网络，其前景也是广阔的。通过这一体系，可以实现信息技术、纳米技术和可再生能源等创新领域的交流互动。 - 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫重申，哈萨克斯坦有意进一步推动亚信的发展步伐。同时，考虑到亚信的特殊形式和地缘，托卡耶夫总统表示他对亚信的未来发展前景充满了信心。





【编译：木合塔尔·木拉提】



