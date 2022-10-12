哈萨克斯坦与土耳其总统召开联合新闻发布会

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 —— 据总统府新闻局消息，双边会晤和高级别战略委员会第四次会议后，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在总统府召开了联合新闻发布会。

托卡耶夫总统表示，土耳其总统的此次国事访问恰逢两国建立外交关系的30周年。

-我们与兄弟土耳其国建立了稳定的国家间关系。今年，双方进行了几次高级别互访，并签署了一系列重要文件。众所周知，我五月份对土耳其进行了国事访问。当前，我与雷杰普先生签署了扩大战略合作伙伴关系联合宣言。土耳其是哈萨克斯坦特别重要的战略伙伴。-他说。

托卡耶夫总统高度评价了埃尔多安为双边合作关系的发展做出的巨大贡献，并指出了土耳其积极参与解决国际和区域问题。 哈萨克斯坦总统还表示，双方在高级别战略委员会第四次会议上签署了一系列重要文件。他指出，双边经贸合作和投资合作是两国关系的重要部分。因此，双方计划将双边贸易额提升至100亿美元。

与此同时，哈萨克斯坦总统在今天的会谈中注重关注了交通运输领域合作发展前景。

-两国都希望通过跨里海国际运输走廊提升货运量。该战略项目在维持趋于稳定发挥重要作用。今年前7个月，该运输线货运量增加2.5倍，达100万吨。在此，两国推动“中间走廊”发展当前至关重要。-托卡耶夫说。

会谈中，双方还就国际热点问题深入交换了意见。托卡耶夫总统表示，两国在许多国际问题上的立场相近。

-我们特别关注进一步加强多边外交。两国协作在联合国、突厥国家组织和亚信会议等多边合作组织框架下得到有效发展。明天，我们与土耳其总统一起出席第六届亚信峰会。-他说。

土耳其总统则表示，他对哈萨克斯坦进行的国事访问成果感到满意。

-我们始终支持兄弟国哈萨克斯坦的主权、领土完整、和平与稳定。我们的团结与合作是永久的！我高度评价哈萨克斯坦总统的领导下开展的改革。祝愿即将举行的总统选举结果为哈萨克斯坦带来好运。-埃尔多安说。

最后，土耳其总统感谢哈萨克斯坦总统授予他一级“友谊”勋章。 据悉，托卡耶夫总统12日下午 亲自到机场迎接 对哈萨克斯坦进行国事访问的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安，并在总统府举行 隆重的欢迎仪式 。

随后，两国元首举行了正式会晤，共同主持召开了哈土高级别战略合作委员会第四次会议。

正式会谈结束后，两国总统还在总统府打了乒乓球。

【编译：小穆】



