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哈土高级别战略合作委员会第四次会议签署一系列合作协议
2022 年 10月 12 日 星期三 , 20:49

哈土高级别战略合作委员会第四次会议签署一系列合作协议

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦-土耳其高级别战略合作委员会第四次会议12日在阿斯塔纳举行。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日同土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在阿斯塔纳共同主持召开了哈土高级别战略合作委员会第四次会议。

根据会议结果，两国代表团签署了以下重要文件：

1.哈萨克斯坦政府与土耳其政府之间的医疗卫生领域合作协议；

2.哈萨克斯坦政府与土耳其政府之间的兽医服务政策和食品安全领域合作协议；

3.哈萨克斯坦文化和体育部和土耳其文化和旅游部之间的博物馆事务、古迹保护和修复领域合作备忘录；

4.哈萨克斯坦贸易和一体化部与土耳其贸易部之间的技术调节、标准化、计量、认证和合格评估领域相互合作谅解备忘录；

5.哈萨克斯坦劳动和社会保障部与土耳其家庭事务、劳动和社会服务部之间的相互合作谅解备忘录。

据悉，托卡耶夫总统12日下午亲自到机场迎接对哈萨克斯坦进行国事访问的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安，并在总统府举行隆重的欢迎仪式

随后，两国元首举行了 正式会晤

【编译：小穆】

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