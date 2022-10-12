哈土总统主持召开高级别战略合作委员会第四次会议

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日同土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在阿斯塔纳共同主持召开了哈土高级别战略合作委员会第四次会议。

根据议程，会议就外交政策和投资领域相互合作，以及经贸、交通运输、军事工业、能源和农业领域等合作问题进行了讨论。 双方共同指出，两国之间的经贸和投资合作得到了高速发展。

- 我们的目标是将贸易量增至100亿美元。安卡拉近15年向哈萨克斯坦投资了43.5亿美元，而我国向土耳其投资了11.3亿美元。土耳其是哈萨克斯坦十大投资国之一。总之，过境运输在两国贸易潜力的提升发挥重要作用。为了减少运输成本，并缩短运输时间，我们呼吁发展跨里海运输走廊。今天的会谈中我们讨论了这一问题，我们持有相同的观点。今年6月份，在巴库举行了三方会谈。我们希望在阿克套举行下次会晤。-托卡耶夫说。

土耳其总统感谢哈方的热情接待，并表示土方有意进一步推动两国在所有领域的合作。

- 我们一直为哈萨克斯坦经济的多元化提供支持。我相信我国企业也将为您的就业保障举措做出贡献。我们就短期内将双边贸易额提升至50万，中期提升至100亿美元达成了共识。目前，一切按计划进行当中。交通运输领域的合作将帮助我们实现中期目标。此外，里海的重要性不断增加。我相信，在阿克套举行的会谈将有效推进该领域的工作。我们正在充分履行着我们在加强全球粮食安全的责任。我认为，可以利用粮食丰富的哈萨克斯坦的潜力。-埃尔多安说。

交换意见后，两国相关部长就5项会议议程发表了讲话。

【编译：小穆】



