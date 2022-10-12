托卡耶夫总统向埃尔多安授予一级“友谊”勋章

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日授予土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安一级“友谊”勋章。

- 您的英明领导下，土耳其在全球的声誉不断提高。贵国在世界的潜力巨大，是公认的发展国家，受到尊重。土耳其是与我们有着共同历史根源的兄弟国家。与此同时，也是哈萨克斯坦最紧密和信任的战略合作伙伴。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，两国人民之间的兄弟合作是相互有效合作的“金柱”。而埃尔多安为此做出了巨大贡献。

- 我对此高度评价。尤其是，您为兄弟国家以共同利益加深合作做出了特殊贡献。最初以会议形式成立，而当今成为组织的突厥国家组织可以明确证明这一点。除此之外，我想特别指出您的维和作用。我们支持您旨在解决全球危机和区域问题的倡议。

托卡耶夫总统表示，哈方有意在与土耳其建立战略伙伴关系的基础上加强多边合作，并表示将共同迈向未来。

- 尊敬的总统先生！您为哈萨克-土耳其合作关系的稳定发展做出了巨大贡献。我考虑到您在该领域的特殊历史作用，我决定授予您一级“友谊”勋章。毫无疑问，这一决定将被载入双边关系史册。我愿意为进一步加强我们的友谊和团结尽所有的努力。-托卡耶夫说。 据悉，托卡耶夫总统12日下午亲自到机场迎接对哈萨克斯坦进行国事访问的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安，并在总统府举行隆重的欢迎仪式。

随后，两国元首举行了正式会晤。

【编译：小穆】



