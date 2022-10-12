2022 年 10月 12 日 星期三 , 19:11

托卡耶夫总统向埃尔多安授予一级“友谊”勋章

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日授予土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安一级“友谊”勋章。

- 您的英明领导下，土耳其在全球的声誉不断提高。贵国在世界的潜力巨大，是公认的发展国家，受到尊重。土耳其是与我们有着共同历史根源的兄弟国家。与此同时，也是哈萨克斯坦最紧密和信任的战略合作伙伴。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，两国人民之间的兄弟合作是相互有效合作的“金柱”。而埃尔多安为此做出了巨大贡献。

- 我对此高度评价。尤其是，您为兄弟国家以共同利益加深合作做出了特殊贡献。最初以会议形式成立，而当今成为组织的突厥国家组织可以明确证明这一点。除此之外，我想特别指出您的维和作用。我们支持您旨在解决全球危机和区域问题的倡议。

托卡耶夫总统表示，哈方有意在与土耳其建立战略伙伴关系的基础上加强多边合作，并表示将共同迈向未来。

- 尊敬的总统先生！您为哈萨克-土耳其合作关系的稳定发展做出了巨大贡献。我考虑到您在该领域的特殊历史作用，我决定授予您一级“友谊”勋章。毫无疑问，这一决定将被载入双边关系史册。我愿意为进一步加强我们的友谊和团结尽所有的努力。-托卡耶夫说。

随后，两国元首举行了正式会晤。

【编译：小穆】