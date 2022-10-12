2022 年 10月 12 日 星期三 , 13:30

哈国总统与卡塔尔埃米尔共同会见媒体代表

哈通社/阿斯塔纳/10月12日--据总统新闻局消息，大范围会谈结束之后，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼举行了新闻发布会。

总统表示，会谈期间双方进行了具有实质性的意见交流。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦与卡塔尔建交30年来，两国合作不断加强，双方在经贸、文化人文领域的关系，以及在国际和区域组织框架内的互动取得进一步发展。

-总体而言，卡塔尔是我们在中东地区非常重要的合作伙伴。因为它是最早支持我国社会经济政治改革的国家之一。我今天对谢赫·塔米姆本人也告诉了这一点。我们高度评价他为加强双边合作所作的贡献。我代表哈国人民向他表示感谢。-国家元首说。

托卡耶夫表示，会谈中双方讨论了一系列重要议题，达成广泛共识。

-哈萨克斯坦和卡塔尔对双边关系中经贸和投资合作事项给予特别关注。然而，冠状病毒大流行和地缘政治局势并没有允许我们充分发挥各自潜力。鉴于此，近年来双方贸易趋于放缓。我们接下来的目标是实现两国之间贸易复兴我们将为此创造便利。-托卡耶夫说。

目前，几家卡塔尔企业在哈萨克斯坦农业领域成功开展业务。他们的产品远销海外。此外，双方就发展地质勘探、采矿、交通物流、金融和银行领域合作达成一致。为此，双方签署了多份重要文件。

国家元首表示相信这些协议将为哈萨克斯坦-卡塔尔关系发展注入新动力。

【编译：阿遥】