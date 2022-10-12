哈萨克斯坦与卡塔尔之间签署一系列双边合作文件

哈通社/阿斯塔纳/10月12日--卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼对哈萨克斯坦进行的国事访问框架下，双方签署了多个双边文件。

包括：

1. 哈萨克斯坦共和国政府与卡塔尔国政府关于对外交护照和特别护照持有者免除签证要求协议进行修改的议定书；

2. 哈萨克斯坦共和国政府与卡塔尔国政府之间关于促进和相互保护投资的协议;

3.哈萨克斯坦共和国科学和高等教育部与卡塔尔国教育和高等教育部之间关于高等教育和科研领域合作的协议；

4. 阿斯塔纳市政府与多哈市政府之间关于建立兄弟城市关系的协议；

5. 哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部与卡塔尔国贸易和工业部之间商务谅解备忘录；

6. 哈萨克斯坦共和国政府与卡塔尔国政府之间关于卫生领域合作问题的相互谅解协议；

7. 哈萨克斯坦共和国农业部与卡塔尔国市政部之间农业领域合作备忘录；

8.哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部计量和标准化研究所与卡塔尔国标准化总组织之间相互谅解与合作备忘录；

9.哈萨克斯坦共和国文化和体育部与卡塔尔国体育和青年部之间首份体育领域执行计划（2023年-2025年）；

10.哈萨克斯坦共和国文化和体育部与卡塔尔国文化部之间文化艺术领域计划（2023年-2025年）；

11. 哈萨克斯坦共和国文化和体育部与卡塔尔国国家旅游委员会之间旅游和营销措施相互谅解与合作备忘录；

12.哈萨克斯坦共和国总统直属国家管理学院与卡塔尔国外交部外交学院之间关于外交人员培训的备忘录。

【编译：阿遥】



