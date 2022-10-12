哈萨克斯坦总统与卡塔尔埃米尔举行大范围会晤

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 – 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特托卡耶夫12日在总统与正在对我国进行国事访问的卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼举行了大范围会谈。

会谈中，双方就哈萨克斯坦与卡塔尔之间在经济贸易、投资和文化-人道主义领域的合作发展，以及双方当前和未来各领域发展的境况和前景等进行了深入的交流和讨论。

托卡耶夫总统强调指出，卡塔尔是国际政治舞台上发挥着重要影响力的、受到国际社会高度尊重的国家。

两国元首均对进一步加强双方在经贸领域的关系表达了支持。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦愿意为卡塔尔企业在哈投资经营提供全方位的支持和便利，并邀请卡塔尔企业积极参与相关的联合投资项目。他指出，两国企业在农业、能源、石油化工、冶金采掘业、金融业等方面有着巨大的合作潜力。

托卡耶夫总统指出，明年将是哈萨克斯坦与卡塔尔建立外交关系三十周年。

- 这是一个里程碑。在这段时间当中，我们建立了紧密的国家关系，实现了建设性的政治对话。这一切，都基于传统的友好关系和牢固的伙伴关系。在阿斯塔纳建成的《阿尔-法拉比》清真寺，以及以谢赫·塔米姆命名的高校，是这一关系的明证。近期，卡塔尔援建的围产医院项目也在阿拉木图州动工开建。我们感谢卡塔尔对哈萨克斯坦的发展做出的支持与贡献，并永远不会忘记这份帮助。我们愿为哈萨克-卡塔尔未来的进一步合作发展继续努力。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统指出，他相信卡塔尔将作为一个不断发展繁荣的国家，在未来也将取得骄人的发展成就。

- 今年我们举行了多次会晤，就将两国合作提升至新的水平进行了讨论。今天我们达成了协议，将两国关系提升至战略伙伴水平。哈萨克斯坦愿意与卡塔尔加强在各领域的协作。-总统说。

卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼感谢哈萨克斯坦方面在其此次访问期间的盛情款待，并对即将到来的国庆日——共和国日表示了祝贺。

卡塔尔埃米尔强调称，将继续支持深化发展与哈萨克斯坦之间的各领域合作，并表示应该强化两国政府间委员会的工作。

此外，卡塔尔埃米尔表示，两国应继续开展在多边领域，其中包括在亚洲相互协作与信任措施会议框架内的工作。

大范围会谈期间，在两国元首的见证下，双方签署了多项合作文件。

【编译：木合塔尔·木拉提】