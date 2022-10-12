2022 年 10月 12 日 星期三 , 11:55

哈萨克斯坦总统与卡塔尔埃米尔举行小范围会谈

哈通社/阿斯塔纳/10月12日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日在总统府与正在对哈萨克斯坦进行国事访问的卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼举行了小范围会谈。

在会谈之前，在总统府为卡塔尔埃米尔举行了隆重的欢迎仪式。总统府军乐队演奏两国国歌，三军仪仗队接受了两国元首的检阅。

随后，两国元首进入会议室，开始进行会晤。

总统向卡塔尔埃米尔接受其邀请，对哈萨克斯坦进行的访问表示了感谢。

- 尊敬的谢赫·塔米姆阁下，我非常高兴能够与您在哈萨克斯坦见面。我对您接受我的邀请，对哈萨克斯坦进行国事访问表示真诚的谢意。我们今天，将围绕有关两国关系最紧要的问题，达成相应的协议。对哈萨克斯坦而言，卡塔尔是中东地区最重要的伙伴。因此，我们将竭尽全力，更加深入的发展两国之间的关系。- 托卡耶夫总统说。

卡塔尔埃米尔向托卡耶夫总统邀请其访问哈萨克斯坦，以及在哈萨克斯坦受到的热情欢迎和盛情款待表达了感谢。

- 尊敬的总统阁下，我感谢您邀请我对您的国家进行国事访问。我们两国之间建立了良好的关系。近几年来，两国之间在各领域的合作呈现出高速发展的态势。在此次访问期间，我们将讨论今年5月在多哈举行经济论坛时达成的一系列协议。这些协议的目的，是在多个领域发展两国合作。在今天的扩大会议上，我们将在各个部长们的参与下，一同详细的讨论与这些协议有关的问题。此外，我也祝愿将在明天举行的亚洲相互协作与信任措施会议峰会取得成功。- 卡塔尔·埃米尔说。

【编译：木合塔尔·木拉提】