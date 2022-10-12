贸易部长：哈萨克斯坦-卡塔尔贸易潜力巨大

哈通社/阿斯塔纳/10月12日—哈政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林12日表示，对卡塔尔出口潜力可以增加到7000万美元

-卡塔尔是一个位于波斯湾地区的举足轻重的国家。原因在于它特别富有。两国关系一直发展很好。今天我们将签订两份协议。第一个是关于计量和认证。这将为我国产品打开市场。第二份关乎经贸合作。这一协议，将成为双方未来经贸关系的法律基础。-他说。

他同时表示，目前，哈萨克斯坦与卡塔尔之间贸易额处在低位。

-目前贸易额只有300万美元。我们对此进行了一项专门课题。对卡塔尔出口潜力可以增加到7000万美元。-部长说。

据此前报道，家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日在总统府举行仪式，欢迎到访的卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼。

此外，塞热克·朱曼哈林表示，卡塔尔投资巨头有意加大对哈国畜牧业的投资。

-卡塔尔大型农业公司哈萨德食品公司（Hassad Food）一直从我国购买羊肉。另一家名为Baladna的卡塔尔公司准备在哈萨克斯坦投资发展养牛业，这家公司主要从事养牛和乳制品生产。 在金融领域，卡塔尔企业同阿斯塔纳国际金融中心开展了多项工作。总体而言，双方多个领域合作正在开展中。-塞热克·朱曼哈林说。

【编译：阿遥】



