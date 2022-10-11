法国炼油厂罢工致加油站燃油短缺情况加剧

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 —— 据法国国际广播电台（RFI）报道，法国加油站燃油短缺的情况加剧，道达尔能源公司和法国劳工总联盟之间进行聋子对话，罢工继续进行。

虽然法国政府一再呼吁能源企业和工会之间就工资问题进行谈判并结束罢工行动，但是，领导罢工的法国劳工总联盟（CGT）和道达尔能源公司的管理层周一没有能够达成协议，罢工行动被延长到了星期二。目前，将近三分之一的法国加油站，都出现燃油短缺。

除了道达尔能源公司，在埃索-埃克森美孚的两家法国炼油厂，罢工也在继续进行。罢工甚至已经蔓延到了道达尔能源公司的一个子公司（Argedis）的大约15个高速公路加油站。

从法国北部到法国南部，都是同样的场景在上演：加油站不是在关闭，就是排着几十米或几百米长的等着加油的队伍。随着燃油短缺，价格也在上涨，通常每升超过2欧元。

燃油短缺最严重的地区是上法兰西大区，那里，一半的加油站都缺乏一种或多种燃料。法国北部大城市里尔只有唯一一个加油站在营业，一整天都被加油的人紧紧地包围着。50岁的Thierry说，昨天晚上他跑了11个加油站加油，可都没有油加。

法国总统马克龙周一再次发出呼吁，呼吁石油企业的管理层和工会要负起“责任”来。马克龙强调，“封锁”燃料库“不是谈判的方式”。

根据法国能源转型部周日下午3点发布的统计，法国近三分之一（29.7%）的加油站至少缺少一种燃料，周六为21%。



