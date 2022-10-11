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《阿萨尔》归国哈侨联合会提名海尔洛拉·哈布贾里洛夫为总统候选人
2022 年 10月 11 日 星期二 , 18:45

《阿萨尔》归国哈侨联合会提名海尔洛拉·哈布贾里洛夫为总统候选人

哈通社/阿斯塔纳/10月11日--又一候选人向中央选举委员会提交了相关文件。

根据《哈萨克斯坦共和国选举法》第54条和第55条之规定，以及9月23日中央选举委员会第67/545号决议，海尔洛拉·哈布贾里洛夫10月11日向中央选举委员会提交了参选文件。

他是由《阿萨尔》归国哈侨联合会提名为总统候选人的。

根据哈萨克斯坦共和国相关法律，总统候选人提名于2022年9月23日开始，10月11日结束。

对候选人的要求：

总统候选人必须是哈萨克斯坦公民、在哈萨克斯坦居住15年以上、拥有高等教育水平、年龄超过40岁、拥有完整的被选举权、具有至少5年公职或民选职位的工作经验、熟练掌握国语（哈萨克语）。

根据中央选举委员会公布的信息，有计划作为总统候选人参加总统选举的公民，需要从全国三分之二的州和直辖市获得最少1%的合法登记选民的签名支持。

截至2022年7月1日的统计显示，哈萨克斯坦现有合法登记选民11 827 277人。也就是说，每一位总统候选人需最少收集118 273名选民的支持签名。

此外，总统候选人需要缴纳50倍最低收入标准，即300万坚戈的参选费用，并根据中选委的相关规定，提交包括申请书、个人及其配偶的资产和负债证明、医疗健康证明等一系列文件。中选委表示，若候选人胜选或在选举中获得超过5%的选票，则这笔费用将会退还给候选人。

总统大选前的竞选活动将于2022年10月21日正式启动，并与11月18日结束。

11月19日为选举前静默日，大选投票日为11月20日。


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