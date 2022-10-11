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国际货币基金组织代表团高度评价哈萨克斯坦金融体系

2022 年 10月 11 日 星期二 , 11:45
国际货币基金组织代表团高度评价哈萨克斯坦金融体系
2022 年 10月 11 日 星期二 , 11:45

国际货币基金组织代表团高度评价哈萨克斯坦金融体系

哈通社/阿斯塔纳/10月11日--据央行消息，国际货币基金组织代表团高度评价哈央行对通货膨胀目标制政策的承诺，并建议继续朝这个方向努力。

国际货币基金组织代表团认为，当务之急是放弃次要任务，确保央行独立性。

国际货币基金组织代表团表示，财政整顿应有助于抑制通货膨胀，同时要确保重要民生支出水平。引入新的财政规则将有可能减少非原材料亏空，为此，需要改善公共财政管理的体制框架。

双方会谈期间，央行领导人同国际货币基金组织代表团成员就宏观经济前景与风险、货币信贷、货币政策、保持金融稳定等议题深入进行探讨。

国际货币基金组织代表团指出，应进一步收紧货币信贷政策，以保持宏观经济稳定、保护弱势群体利益。这将锚定通货膨胀预期，加强货币政策可信度，并减少与家庭收入贬值和汇率压力有关的次生风险。

国际货币基金组织代表团指出，进一步收紧货币信贷政策，在短期内将导致经济成本增加。但允许通货膨胀进一步上扬，可能会导致济和人口成本和其他长期成本的增加。

【编译：阿遥】


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