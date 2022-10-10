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专家建议限制葵花籽出口
2022 年 10月 10 日 星期一 , 12:50

专家建议限制葵花籽出口

哈通社/阿斯塔纳/10月10日--据inbusiness.kz.网站报道，我国葵花籽出口配额9月30日到期。上周，部门间委员会宣布正在考虑对葵花籽出口加征20%关税。

全国油料作物加工商协会警告称，若不尽快做决定，成品价格恐将上涨。该协会主席雅迪卡尔·伊布拉吉莫夫表示，重要的是税额不能太低。去年价格能够保持稳定，仅取决于对原料出口实行限制。据他称，去年国际市场葵花籽油价格上涨59%，而国内价格保持了合理区间，葵花籽油产量增加了46%。他预测今年国内将收获100万吨葵花籽。这不足以大量出口。但国内企业加工葵花籽能力达300万吨。 也就是说，国内企业反而需要进口葵花籽。他表示，国内加工企业可以将成品出口到中国和中亚国家。

-我们应把重点放在成品出口上，而不是原材料。葵花籽大量向外出售，将会阻碍行业的发展。这样下去，我们将无法克服对进口的依赖。葵花籽油的出口并未停止，上半年反而增长了2.6倍。话句话说，我们向国外销售了大约13万吨石油。-雅迪卡尔·伊布拉吉莫夫说。

另据统计分析网站Energyprom.kz预测，国内企业约满足了83%的国内外订单。过去8个月，葵花籽油产量大概增加了40%，达到30.85万吨。其中47%，即14.5万吨产自东哈州。

【编译：阿遥】

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