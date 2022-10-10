集安组织联合军事演习在哈萨克斯坦顺利落幕

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 – 集体安全条约组织快速反应部队联合军事演习在哈萨克斯坦落幕。

据国防部消息，9月26日至10月8日，集安组织快速反应部队在哈萨克斯坦举行了代号为«相互协作-2022»、«搜索-2022»和«梯队-2022»的三项联合军事演习。

10月7日，在位于哈萨克斯坦江布尔州的马特布拉克演习场举行了正式的闭幕仪式。

集安组织副秘书长塔希尔·海鲁洛耶夫、集安组织联合指挥部指挥官阿纳托利·西多罗夫上将、白俄罗斯国防部第一副部长维克多·古列维奇少将、江布尔州州长努尔詹·努尔吉格托夫以及多位军事-外交领域代表出席了闭幕式。

哈萨克斯坦国防部第一副部长、武装力量总指挥部指挥官玛拉特·库萨伊诺夫中将主持闭幕式并发表讲话。

他在讲话中指出，此次联合演习范围广泛、参与人数众多，参演各国官兵均表现出了优异的军事技战术水平。

- 通过相互协作、搜索和梯队演习，集安组织完成了对管理机构、战备水平和各部队之间相互协调的检验工作。所有参演人员均表现出了优异的成绩。通过以专业的方式掌握战斗技术和武器，诸位已经证明你们的训练水平是合格的。- 他说。

集安组织快速反应部队指挥机关认为，此次联合训练演习使集安组织快速反应部队在规划和确保部队管理的稳定性和连续性、野战训练水平和作战部队行动协调方面，有效地进行了实践，并对执行任务的新形式和新方法进行了检测。

根据此前报道，此次演习共动用各国军人6500多人，850多件军事和特种装备，包括固定翼飞机、直升机和无人机。

哈萨克斯坦国防部8日发布官方消息称，10月8日至15日期间，参加此次军事演习的各国部队及其配属的军事装备，将陆续离开哈萨克斯坦。





【编译：木合塔尔·木拉提】



