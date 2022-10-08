联合国粮农组织：全球食品价格指数连续六个月下跌

哈通社/阿斯塔纳/10月8日--联合国粮农组织7日发布的最新报告显示，9月全球食品价格指数为136.3点，环比下降1.1%，同比仍高出5.5%。截至目前，全球食品价格指数已连续下跌六个月。

据中新社报道，数据显示，粮农组织植物油价格指数9月下跌6.6%，创2021年2月以来的最低水平，是9月食品价格指数下行的主要驱动因素。

粮农组织乳制品价格指数9月环比下降0.6%，这在很大程度上反映出欧元对美元贬值对世界乳制品价格的影响，以及市场的不确定性与黯淡的全球经济增长前景。

粮农组织谷物价格指数9月环比上涨1.5%。其中，国际小麦价格反弹2.2%，原因一方面是阿根廷和美国干旱状况引发市场担忧，另一方面则是欧盟内部小麦需求增加，同时欧盟出口速度较快，叠加«黑海粮食倡议»在11月之后能否延期的不确定性加强。世界玉米价格基本稳定，尽管美国和欧盟产量前景进一步趋紧，但美元走势坚挺抵消了供应端紧张对玉米价格的压力。

当天，粮农组织在最新一期《谷物供求简报》中，再次下调2022年谷物产量预期至27.68亿吨，同比下降1.7%。

根据粮农组织全球粮食和农业信息及预警系统当天发布的最新《作物前景与粮食形势》季度报告，全世界有45个国家需要外部粮食援助，包括33个非洲国家、9个亚洲国家、2个拉丁美洲及加勒比国家以及1个欧洲国家。