Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  国际
俄乌白人权倡导者与机构获诺贝尔和平奖
2022 年 10月 7 日 星期五 , 19:48

俄乌白人权倡导者与机构获诺贝尔和平奖

哈通社/阿斯塔纳/10月7日 —— 据联合早报网消息，白罗斯人权倡导者比亚利亚茨基（Ales Bialiatski），以及两个分别来自俄罗斯与乌克兰的人权机构，获得今年度诺贝尔和平奖。

据路透社报道，挪威诺贝尔委员会星期五（10月7日）在记者会上宣布，决定将奖项颁给比亚利亚茨基、俄罗斯“纪念”（Memorial）机构，以及乌克兰公民自由中心（Centre for Civil Liberties），以表扬他们在捍卫白罗斯、俄罗斯和乌克兰人权、民主，以及三国和平共处方面所做出的杰出贡献。

委员会说：

-得奖者代表了各自国家的公民社会。他们多年来一直倡导批评当权者的权利，以及保护公民基本权利。

委员会主席赖斯-安徒生（Berit Reiss-Andersen）也呼吁白罗斯，释放被拘留的比亚利亚茨基，并强调诺贝尔和平奖不是反普京奖项。

观察家早前预测，得奖者可能跟乌克兰危机有关，包括俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）、海牙国际法院、联合国难民署、国际刑事法院。环保倡导者也可能获奖，但观察家也不排除奖项悬空的可能。

相关新闻
科学家们确定银河系中最古老的恒星
联合国报告：建筑物与施工建设碳排放创历史新高
美国强力球彩票开出20.4亿美元大奖
韩自研超音速战机KF-21二号机试飞成功
世卫组织：全球在获得必需疫苗方面存在差距
脸书母公司Meta开启史上最大规模裁员
美国中期选举：共和党暂时大幅领先执政的民主党
报告：54%欧洲人表示购买力下降
焦点
1 哈萨克斯坦拟延长相互免签国公民在哈停留时间
2 托卡耶夫总统飞抵撒马尔罕 将出席突厥国家组织元首峰会
3 雪佛兰成为哈萨克斯坦最受欢迎车型
4 总统接见内务部长
5 哈萨克斯坦或将设置入籍国语考试机制

时事新闻

查看历史新闻