2022 年 10月 6 日 星期四 , 16:52

贾娜尔•阿伊特詹诺娃出任哈常驻世贸组织代表

哈通社/阿斯塔纳/10月6日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统6日任命贾娜尔•阿伊特詹诺娃为哈萨克斯坦常驻世界贸易组织和国际经济组织代表。

贾娜尔·赛德阿赫梅特克兹·阿伊特詹诺娃于1956年出生在奇姆肯特，曾毕业于基洛夫哈萨克国立大学（1988年），以及维也纳学院（1997年）和哈弗大学（2003年）。

1993-1997年 联合国常驻哈萨克斯坦项目协调员；

1997-1999年 联合国协调员助理兼联合国开发计划署驻蒙古国代表；

1999-2003年 联合国开发计划署欧洲和独联体分局中亚组项目策展人；

2003-2010年 哈萨克斯坦工业和贸易部副部长；

2005年起担任哈萨克斯坦加入世界贸易组织谈判事宜哈方特别代表；

2010-2011年 哈萨克斯坦经济发展和贸易部部长；

2011-2016年 哈萨克斯坦经济一体化部部长；

2016-2019年 哈萨克斯坦驻瑞士联邦特命全权大使兼哈萨克斯坦常驻联合国日内瓦办事处代表；

2017-2019年 哈萨克斯坦驻列支敦士登公国和梵蒂冈国兼任大使。