2022 年 10月 6 日 星期四 , 15:25

外交部副部长对斯洛伐克进行工作访问

哈通社/阿斯塔纳/10月6日--据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科5日对捷克进行工作访问框架下会见了斯洛伐克外交和欧洲事务部部长拉斯蒂斯拉夫·卡切尔，与该部国务秘书英格丽德·布洛克举行会谈，并出席了哈萨克斯坦政治改革圆桌会议。

会见时，双方讨论了双边关系的现状和前景，以及两国在国际舞台上的互动问题。同时对哈国领导层为实施大规模的政治现代化和经济社会改革方案所采取的措施给予特别关注。

卡切尔指出哈萨克斯坦在区域和全球政治领域发挥着重要作用。双方特别强调了两国在国防工业、工程、信息技术、制药、替代能源和旅游等领域合作关系的发展前景。

今年是哈萨克斯坦与斯洛伐克建交30周年。瓦西里恩科与布洛克的会谈围绕这一主题展开。双方指出了扩大和深化互利合作的重要性，并强调继续加强政府间经济合作委员会工作的必要性。双方就扩大议会间、部门间和区域间联系，加强商业、文化和教育交流达成广泛共识。

作为访问的一部分，瓦西里恩科出席哈萨克斯坦政治改革圆桌会议并发表讲话。来自斯洛伐克的政界、教育界和科学界代表、以及各部委和智囊团专家出席了会议。

瓦西里恩科向与会人员详细介绍了旨在建设新哈萨克斯坦的国家改革演进路径，即走向系统的政治现代化、加强议会制和多党制民主的路线。

与会者高度评价哈萨克斯坦进行的政治改革，并指出哈萨克斯坦在民主化道路和人权保护领域取得了巨大成就。哈萨克斯坦始终坚持进行大胆改革，这是确保地区稳定和可持续发展，进一步加强同斯洛伐克全面合作的重要保障。

同一天，瓦西里恩科出席了哈驻斯洛伐克大使馆新办公楼落成典礼。

【编译：阿遥】