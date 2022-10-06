哈铁货运公司拟上调运输服务价格

2022 年 10月 6 日 星期四 , 14:37
哈通社/阿斯塔纳/10月6日 -- 据阿特梅肯商业网消息，哈铁货运公司（KTZ-Freight Transportation LLP）此前（8月23日）向哈自然垄断监管委员会提交申请，自今年10月1日起，该公司铁路货物运输服务（机车牵引）的价格将在2020年12月30日之前商定的价格基础上平均提价40%。
哈铁货运公司是一个具有社会意义的市场主体，涉及铁路货物运输服务和机车牵引。运价增长的主要原因是燃料成本（增长66%）、电力成本（增长53%）和劳动力工资成本（增长61%）。根据规定，考虑到通货膨胀水平的预期变化，允许按当前价格水平增加工资（根据哈国家统计局截至8月1日的数据，通货膨胀率为15%）。 今年9月9日，通过公开听证会对该公司提升运价进行了讨论，哈工业和基础设施发展部、哈阿塔梅肯企业家联合会、媒体以及哈铁货运公司客户代表出席了听证会。哈自然垄断监管委员会考虑了公开听证会参与者的意见。根据审议结果，哈自然垄断监管委员会在分析了所有资料后，将哈铁货运公司申请价格增幅从40%降至14.67%。根据价格监管机构的解释，这是合理的，这将确保该公司有效运营。