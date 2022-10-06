哈铁货运公司拟上调运输服务价格

哈通社/阿斯塔纳/10月6日 -- 据阿特梅肯商业网消息，哈铁货运公司（KTZ-Freight Transportation LLP）此前（8月23日）向哈自然垄断监管委员会提交申请，自今年10月1日起，该公司铁路货物运输服务（机车牵引）的价格将在2020年12月30日之前商定的价格基础上平均提价40%。