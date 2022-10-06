世卫组织提出旨在加强对卫生突发事件快速反应的新战略

哈通社/阿斯塔纳/10月6日-- 全球的卫生突发事件日益增多，如新冠疫情、气候相关的危机、等。在此背景下，世界卫生组织今天宣布了一项加强对卫生突发事件快速反应的倡议。

据联合国新闻处消息，在亚美尼亚首都埃里温的一次会议上，来自110个国家的卫生工作者、技术专家和国际合作伙伴齐聚一堂，启动了«2030年紧急医疗队战略»。

紧急医疗队是由卫生专业人员组成的团体，包括医生、护士、护理人员、支援人员和后勤人员。他们训练有素，时刻准备着在紧急情况下提供即刻的支持。

此次会议有500多人参加，他们是紧急医疗队网络的一部分，该网络覆盖了世卫组织在全球的六个区域。

这一新战略绘制了一张蓝图，根据世卫组织的分类和标准，进一步搭建有效且表现优良的国家、地方和区域的紧急医疗队网络。

世卫组织总干事谭德塞说：«在我们建立一个新的、更强大的卫生突发事件防范和应对机制时，利用紧急医疗队的经验和能力建立起一支可快速部署的全球卫生应急队伍至关重要。»

«2030年紧急医疗队战略»提出了这样一个全球愿景：每个国家都有能力迅速、有效地应对国家紧急情况，利用区域和次区域能力为脆弱社区和其他需要帮助的人提供支持。

这次会议还提供了一个反思的机会，从应对多种紧急情况的经验中吸取教训，例如目前已持续三年的新冠疫情。

新冠疫情对许多国家的应急反应构成了挑战，对专业技能的需求有所增加，其中包括预防和控制感染，以及对严重呼吸道感染病例的管理。

世卫组织网络部署了近200支国际紧急医疗队，以支持67个国家的应对工作，并显现出专业护理小组如何在支持国家应对工作的同时帮助建设国家应对能力。



