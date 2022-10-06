独立的哈萨克斯坦迎来新政治时代

哈通社/阿斯塔纳/10月06日--阿玛纳特党6日在阿斯塔纳召开第24次非例行代表大会，提名哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为该党总统候选人。

大会上，共有7位代表发言，一致推荐哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫代表阿玛纳特党参加今年11月举行的非例行总统选举。

与会代表讨论并一致通过了托卡耶夫作为阿玛纳特党候选人竞选哈萨克斯坦共和国总统的提议。

随后，阿玛纳特党执行秘书阿斯哈特·沃拉洛夫宣布，经大会决定，阿玛纳特党一致提名哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为哈萨克斯坦共和国总统候选人。

阿玛纳特党党主席叶尔兰·霍沙诺夫在大会上发言时表示，独立的哈萨克斯坦迎来了新政治时代。

-今天的大会意义非凡、目标宏大、政治分量十足。今天以这种形式召开大流行之后我党最重要的会议。此前，因疫情原因，我们没有机会面对面交谈。你们接受各地委托、代表广大民众出席今天的大会。相信今天的大会将充满自由的对话和有意义的讨论。-叶尔兰·霍沙诺夫说。

他表示，当今世界正经历艰难的时刻，而哈萨克斯坦作为地球的一部分，同样面临各种挑战。

-对我国来说，过去几年不同寻常。然而，我国通过采取建设性的政策和迈出坚实的步伐，展现出了维护社会团结和确保人民安宁的典范。经历全民公投和宪法改革之后，独立的哈萨克斯坦迎来了新政治时代。不仅党的名称，其实质也随着时代的变化而变化。其政纲已被完全改写。-叶尔兰·霍沙诺夫说。

党主席强调，国家元首始终同人民在一起，带领人民攻坚克难、继续前进。

-年初的一月事件是哈萨克斯坦历史最危难的时刻之一。这是别有用心者图谋动摇国家基础的蓄意行为。在那艰难时刻，国家元首勇于担当，为我国的未来作出了紧急而果断的决定。-他说。

【编译：阿遥】



