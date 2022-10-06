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    托卡耶夫总统参观巴甫洛达尔州铝厂

    2022 年 10月 6 日 星期四 , 07:40

    哈通社/阿斯塔纳/10月6日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前对巴甫洛达尔州进行的工作视察框架下，参观了巴甫洛达尔铝厂。

    巴甫洛达尔铝厂领导人罗曼·罗曼诺夫向国家元首介绍了该州冶金集群企业生产的成品。据其介绍，冶金集群企业的产品包括从原铝到铝制散热器和车盘等各类产品。

    之后，欧亚集团董事会主席塞热克·沙哈詹诺夫向托卡耶夫总统讲述了旨在逐步减少 ERG 工业企业产生的废物的环保战略。

    据其介绍，该公司计划在至2030年减少固体废物量 5 万吨（57%）。此外，欧亚集团计划在未来 3 年内种植 42万棵树。其中一半以上将种植在巴甫洛达尔州。今年，该公司还额外拨款 10 亿坚戈，用于恢复库斯塔奈州火灾后的林区。

    企业负责人还向总统介绍了公司社会责任的履行情况。

    此外，在与哈萨克铝业工作人员开展的会谈中，总统指出了公司履行所有社会义务的重要性。

    -大家工作的企业是哈萨克斯坦工业领域的旗舰企业，我对企业的工作和生产方式进行了了解。企业的产品是国内所需要的，在国外市场的需求量也很大。此外，ERG集团的领导层特别关注社会问题的解决、社会项目的实施和相关设施的建设。对此，我们始终支持，祝大家工作顺利。-总统说。

    【编译：阿依波塔】
    哈萨克斯坦 总统 巴甫洛达尔 工业
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