2022 年 10月 6 日 星期四 , 08:10

美国“龙”飞船载美日俄宇航员飞赴国际空间站

哈通社/阿斯塔纳/10月6日--据新华社报道，美国太空探索技术公司的载人«龙»飞船5日从佛罗里达州发射升空，搭载美日俄4名宇航员飞往国际空间站。

美国航天局直播画面显示，«龙»飞船于美国东部时间5日12时(阿斯塔纳时间5日22时)由«猎鹰9»火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。此后，飞船与火箭顺利分离，继续飞向国际空间站。按计划，飞船将于美东时间6日16时57分(阿斯塔纳时间7日2时57分)抵达国际空间站并与之自动对接。

这是载人«龙»飞船第五次为国际空间站运送轮换宇航员。参与这次代号«Crew-5»航天任务的4名宇航员分别是美国航天局宇航员妮科尔·曼、约什·卡萨达，日本宇宙航空研究开发机构宇航员若田光一，以及俄罗斯宇航员安娜·基金娜。

据美国航天局介绍，这4名宇航员将在国际空间站停留数月，开展心血管健康、生物打印、微重力环境下流体运动等方面的科学研究。

«龙»飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的新型载人飞船。