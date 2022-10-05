2022 年 10月 5 日 星期三 , 20:49

参议员会见西班牙驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 —— 据参议院（议会上院）消息，参议院国际事务、国防和安全委员会主席穆赫塔尔·库勒-穆罕默德4日会见西班牙驻哈萨克斯坦特命全权大使豪尔赫·乌尔比奥拉。

会谈中，哈萨克斯坦参议员指出了两国高水平战略合作关系，并表示阿斯塔纳和马德里在双边合作和国际政治所有领域建立了相互理解的合作关系。

- 两国之间的议会间合作得到了有效发展。目前，双方在议会上下院都成立了合作小组，而我是参议院合作小组的领导人。我们的议员们希望在国际组织，其中在议会联盟和欧安组织议会大会框架下与西班牙同仁加强合作。-他说。

穆赫塔尔·库勒-穆罕默德向西班牙大使就我国在总统的倡议下开展的改革进程，以及即将举行的非例行总统选举进行了介绍。

西班牙大使强调了进一步加强两国合作关系的重要性，并表示双方在建交30年里建立了相互信任的政治和经济合作伙伴。

会谈中，双方还就落实哈萨克斯坦与欧盟之间扩大战略合作伙伴协议联合工作进行了讨论。 其中就“绿色”经济、经贸、投资、能源、农业、交通物流和气候变化领域合作问题交换了意见。

【编译：小穆】