Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  国际
马斯克计划按原报价收购推特
2022 年 10月 5 日 星期三 , 19:48

马斯克计划按原报价收购推特

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 —— 据中新社消息，根据美国证券交易委员会当地时间4日收到的一份文件，美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克在3日给推特的一封信中表示，计划按此前协议的原报价收购推特公司。

马斯克的律师在信中写道，马斯克一方打算按照今年4月25日的协议条款继续完成对推特的收购交易，前提是特拉华州衡平法院停止推特对马斯克的诉讼程序。

美联社报道称，推特表示已经收到马斯克的来信，公司打算以每股54.2美元的价格完成交易。但是，推特并没有表示将放弃对马斯克的诉讼。

推特今年4月25日宣布，公司已同意马斯克的收购协议。后者将以每股54.2美元，总计约440亿美元的价格收购推特。7月8日，马斯克的律师在给推特公司首席法务官的信中说，因为推特违反了收购协议中的多项条款，马斯克将终止对该公司的收购。

推特7月12日把马斯克告上法庭，控其拒绝按照约定完成收购，令推特遭受严重损失。特拉华州衡平法院原计划于今年10月17日开始审理此案。法律专家称，马斯克在该案中面临巨大挑战。

4日，截至美股收盘，推特股价上涨22.24%，至52美元。

相关新闻
科学家们确定银河系中最古老的恒星
联合国报告：建筑物与施工建设碳排放创历史新高
美国强力球彩票开出20.4亿美元大奖
韩自研超音速战机KF-21二号机试飞成功
世卫组织：全球在获得必需疫苗方面存在差距
脸书母公司Meta开启史上最大规模裁员
美国中期选举：共和党暂时大幅领先执政的民主党
报告：54%欧洲人表示购买力下降
焦点
1 哈萨克斯坦拟延长相互免签国公民在哈停留时间
2 托卡耶夫总统飞抵撒马尔罕 将出席突厥国家组织元首峰会
3 雪佛兰成为哈萨克斯坦最受欢迎车型
4 总统接见内务部长
5 哈萨克斯坦或将设置入籍国语考试机制

时事新闻

查看历史新闻