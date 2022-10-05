2022 年 10月 5 日 星期三 , 18:15

哈萨克斯坦和伊朗计划增加商品贸易额

哈通社/努尔苏丹/10月5日 – 哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林5日同伊朗外交部副部长马赫迪·萨法里以视频方式举行了会晤。

会谈中，双方就两国领导人之间达成的相关协议的落实情况，以及两国经贸领域合作的发展前景等进行了讨论。

政府官网消息称，双方讨论的问题涉及到了两国伙伴关系的广泛领域。

目前，哈萨克斯坦与伊朗之间签署了多个合作备忘录，其中包括哈萨克斯坦向伊朗提供100万吨谷物的备忘录，以及哈萨克斯坦向伊朗供应粮油作物、植物油、糖果产品、肉制品，伊朗向哈萨克斯坦供应蔬菜、水果、奶制品的合作备忘录等。

会谈期间，双方高度关注了将两国间商品贸易额提升至30亿美元，特别是将其中的农业领域产品贸易额提升至10亿美元的可能性问题。

双方就近期伊朗农业部第一副部长率领的伊朗检疫和兽医证书领域的专家团队对哈萨克斯坦进行的访问行程的详细规划达成了共识。

此外，两国代表就从哈萨克斯坦发往伊朗，以及经伊朗前往其他国家的集装箱班列的相关问题进行了讨论。

消息称，目前两国之间有三条铁路线正在运营当中，双方已经达成了向伊朗及经伊朗发往第三国的集装箱班列的合适的过境费用标准。

两国计划将相关线路的年货运量提升至400万吨。

双方在会谈中还就电力能源、医药工业和医疗产品、建筑材料、电厂设备的输送等领域的合作问题进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】