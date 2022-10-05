2022 年 10月 5 日 星期三 , 17:54

外交部副部长对捷克进行工作访问

哈通社/布拉格/10月5日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科4日对捷克进行工作访问框架下出席了主题为«哈萨克斯坦的社会改革和东欧国家经验»的国际研讨会。

消息称，该研讨会由哈萨克斯坦驻捷克大使馆组织举办，来自捷克、匈牙利、波兰和斯洛伐克的20多名分析人士出席。

哈萨克斯坦副外长谈及哈国当前开展的经济和政治改革的重要性，并就社会政策主要方向和宪法改革，以及即将举行的哈萨克斯坦非例行总统选举进行了介绍。

与会者高度评价了哈萨克斯坦总统正在开展的改革进程。

工作访问框架下，哈萨克斯坦副外长同捷克环境部副部长托马什·泰萨格举行了会晤。瓦西里恩科指出，哈萨克斯坦和捷克在应对气候变化、水资源管理和特别自然保护区发展领域有着巨大的合作潜力。 根据会谈结果，哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部和捷克环境部之间签署了环保问题谅解合作备忘录。

哈萨克斯坦副外长还到访沃多乔迪航空（Aero Vodochody）飞机制造厂，并与捷克Omnipol公司领导层举行了会谈。

最后，瓦西里恩科接受了捷克中央电视台的采访，并就哈萨克斯坦当前正在开展的改革进程和外交政策主要方向进行了介绍。 【编译：小穆】